Предварительная оценка ущерба от заморозков – 45 миллионов шекелей
Специалисты фонда страхования сельского хозяйства от стихийных бедствий провели первичную оценку ущерба, нанесенного фермерам необычайно сильными заморозками последних двух дней.
По предварительным данным речь идет об ущербе в размере 45 миллионов шекелей.
Отметим, что за весь 2021 год ущерб от непогоды составлял 300 миллионов шекелей. В такую же сумму был оценен ущерб от непогоды сельскому хозяйству и в 2020 году.
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