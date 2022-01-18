Предварительная оценка ущерба от заморозков – 45 миллионов шекелей

Специалисты фонда страхования сельского хозяйства от стихийных бедствий провели первичную оценку ущерба, нанесенного фермерам необычайно сильными заморозками последних двух дней.

По предварительным данным речь идет об ущербе в размере 45 миллионов шекелей.

Отметим, что за весь 2021 год ущерб от непогоды составлял 300 миллионов шекелей. В такую же сумму был оценен ущерб от непогоды сельскому хозяйству и в 2020 году.