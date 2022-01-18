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NEWSru.co.il :: Экономика18 января 2022 г., 18:21

Предварительная оценка ущерба от заморозков – 45 миллионов шекелей

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Предварительная оценка ущерба от заморозков – 45 миллионов шекелей

Специалисты фонда страхования сельского хозяйства от стихийных бедствий провели первичную оценку ущерба, нанесенного фермерам необычайно сильными заморозками последних двух дней.

По предварительным данным речь идет об ущербе в размере 45 миллионов шекелей.

Отметим, что за весь 2021 год ущерб от непогоды составлял 300 миллионов шекелей. В такую же сумму был оценен ущерб от непогоды сельскому хозяйству и в 2020 году.

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