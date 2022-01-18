Финкомиссия Кнессета подает законопроект о расширении налоговых льгот для новых репатриантов

Во вторник, 18 января, финансовая комиссия Кнессета во главе с депутатом Алексом Кушниром (НДИ) завершила подготовку законопроекта о расширении налоговых льгот для новых репатриантов. В ближайшее время он будет представлен на первое чтение.

Цель инициативы – стимулировать алию и улучшить материальное положение репатриантов, подчеркивает пресс-служба НДИ.

На данный момент новые репатрианты имеют право на получение льгот по подоходному налогу в течение первых 3.5 лет после алии – налоговые категории начинаются с 3 льготных единиц в первый год и снижаются до одной единицы в третий год.

Текущая ситуация не позволяет новым репатриантам эффективно и рационально использовать своё право на налоговые льготы, так как заработная плата большинства из них в первые годы не достигает уровня, при котором взимается подоходный налог, и в результате они не успевают реализовать своё право на эту льготу, заявляют авторы законопроекта Алекс Кушнир (НДИ) и Владимир Белиак (Еш Атид).

Законопроект предусматривает продление срока налоговых льгот до 4,5 лет и изменение их структуры:

1) В первый год алии новый репатриант будет иметь одну льготную единицу.

2) В последующие полтора года – три льготных единицы.

3) На третий год (с 2,5 до 3,5 лет в стране) – две льготные единицы.

4) На четвертый год (с 3,5 до 4,5 лет в стране) – одну льготную единицу.

Кроме того, согласно законопроекту, репатрианты, проходящие военную или альтернативную службу, и студенты смогут воспользоваться налоговыми льготами после демобилизации или по окончании учёбы. Закон будет применяться по отношению ко всем новым репатриантам, начиная с января 2022 года.