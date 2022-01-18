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NEWSru.co.il :: Экономика18 января 2022 г., 09:29

Oxfam: с начала пандемии десятка самых богатых людей удвоила состояние, 160 млн человек скатились в бедность

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Oxfam: с начала пандемии десятка самых богатых людей удвоила состояние, 160 млн человек скатились в бедность

Согласно отчету международного объединения благотворительных организаций Oxfam, занимающегося решением проблем бедности, два года пандемии привели к резкому росту уровня экономического неравенства в мире.

Состояние десяти самых богатых людей планеты выросло за эти два года с 700 миллиардов долларов до 1,5 триллионов долларов, и на текущий момент они в шесть раз богаче чем 3,1 миллиарда самых бедных жителей планеты вместе взятых.

На текущий момент самыми богатыми людьми в мире считаются Илон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно, Билл Гейтс, Ларри Эллисон, Ларри Пейдж, Сергей Брин, Марк Цукерберг, Стив Балмер и Уоррен Баффет.


Общее глобальное благосостояние выросло на 1%, благосостояние 55 тысяч самых богатых людей – на 14%. При этом количество бедных увеличилось на 160 миллионов человек.

Аналитики организации подчеркивают, что сильнее всего от кризиса пострадали женщины, жители самых бедных стран, расовые меньшинства в развитых и развивающихся странах.

В частности, пандемия обошлась женщинам в 800 миллиардов долларов потерянного дохода только в 2020 году.

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