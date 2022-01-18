Thyssenkrupp вдвое увеличил стоимость новых подлодок для Израиля

Германская корпорация Thyssenkrupp уведомила правительство Израиля о повышении расценок на три новых подводных лодки, о закупке которых правительство Израиля договорилось в 2016 году.

Речь идет о партии из трех подлодок, которые должны быть поставлены Израилю в конце 2020-х годов на смену подводным лодкам, полученным в конце 1990-х годов.

В рамках первичного контракта стоимость подлодок составляла 1,8 миллиарда евро, из которых правительство Германии субсидирует 600 миллионов евро. Как сообщает The Marker, несколько месяцев, на этапе перехода к детальным переговорам, Thyssenkrupp объявила, что стоимость подлодок составит 3 миллиарда евро. Поскольку правительство Германии не будет увеличивать свою субсидию, для Израиля покупка субмарин подорожала вдвое – с 1,2 миллиарда евро до 2,4 миллиарда евро.

Причины подорожания не сообщаются. Комиссия правительства Израиля по оборонным закупкам, совещание которой состоялось в начале текущей недели, "с тяжелым сердцем" утвердила новый ценник.