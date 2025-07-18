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Экономика

Минтранс угрожает национализировать порт Эйлата

Импорт и экспорт
Эйлат
Мин.транспорта
время публикации: 18 июля 2025 г., 08:06 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 08:06
Минтранс угрожает национализировать порт Эйлата
Flash90

Генеральный директор министерства транспорта Моше Бен-Закен предупредил владельцев Эйлатского порта, что в случае остановки работы порта в нарушение условий лицензии эта лицензия будет отозвана, а порт национализирован.

Напомним, что накануне мэрия Эйлата арестовала счета порта в связи с долгом по муниципальному налогу в размере 10 миллионов шекелей, и руководство порта предупредило, что с воскресенья, 20 июля, порт прекратит работу, включая предоставление услуг ВМФ ЦАХАЛа.

Параллельно руководство порта предложило министерству транспорта обязать импортеров автомобилей, закупающих автомобили в странах Азии и до войны доставлявших их через Красное море, снова разгружать их в Эйлате, разделив стоимость прохода судов из Средиземного моря в Красное через Суэцкий канал между портом, государством и импортерами.

Напомним, что до начала войны порт обслуживал половину израильского импорта автомобилей, а также обслуживал танкеры с нефтью и химикатами.

Работа порта практически полностью парализована из-за блокады Красного моря, устроенной йеменскими хуситами. В 2024 году порт обслужил всего 16 судов, а с начала 2025 года в него зашли 6 судов.

Экономика
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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 июля 2025

Мэрия Эйлата арестовала счета Эйлатского порта за долги