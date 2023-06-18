Израиль начинает разработку газового месторождения у берегов Газы

Министерство главы правительства распорядилось начать работы по развитию газового месторождения Gaza Marin напротив берегов сектора Газы.

Как сообщают из канцелярии главы правительства, решение было принято в рамках сотрудничества между Израилем и Египтом с целью улучшения экономической ситуации в Палестинской автономии и укрепления стабильности в сфере безопасности.

Реализация проекта начнется после завершения подготовительной работы, возглавляемой Штабом по национальной безопасности Израиля.

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"Работы будут проводиться при координации между оборонными структурами Израиля, Египта, в условиях постоянного диалога между сторонами и сотрудничества с Палестинской автономией с целью охраны оборонных и стратегических интересов Израиля в регионе", – говорится в сообщении министерства.

Руководство "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) пока не комментирует это заявление правительства Израиля.