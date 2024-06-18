Два дня вместо двух месяцев: в минфине началось обсуждение госбюджета на 2025 год

Во вторник, 18 июня, в министерстве финансов начнется обсуждение проекта государственного бюджета на 2025 год, которое будет существенно отличаться от традиционной процедуры.

По требованию министра финансов Бецалеля Смотрича, вместо процесса, занимающего обычно до двух месяцев, будет проведено марафонное двухдневное заседание.

Председатель Банка Израиля профессор Амир Ярон, получивший приглашение участвовать в марафоне, отклонил его.

Кроме того, Смотрич распорядился, чтобы, в отличие от обычной процедуры, в рамках которой министерство финансов определяет порядок распоряжения бюджетом в каждом министерстве, эти полномочия были переданы самим министерствам.

В минфине и в экономических кругах это расценивают как попытку ограничить полномочия ответственного за государственный бюджет в министерстве финансов.

При этом следует отметить, что данная инициатива Смотрича рассматривалась и ранее. В частности, в интервью редакции Newsru.co.il в 2015 году министр финансов Моше Кахлон заявил, что "министерства должны получать больше свободы и не идти по каждому поводу в минфин".

"Сегодня, если министр хочет всего лишь перевести бюджеты из одного параграфа в другой, внутри собственного министерства, он не может это сделать без разрешения минфина. Причем он не выходит за рамки бюджета, все равно должен побывать здесь. Логика этого состоит в том, чтобы избежать злоупотреблений, чтобы бюджеты не переводились на поездки за границу, например. Но в итоге получается, что минфин диктует министерствам порядок приоритетов. Можно решить эту проблему, но в целом – да, вы правы, и я вам говорю то, что вам мало какой министр финансов скажет – министерства в большой степени лишены полномочий и сил".