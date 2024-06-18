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Экономика

Реформа импорта товаров личной гигиены утверждена в первом чтении

время публикации: 18 июня 2024 г., 07:47 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 07:47
Реформа импорта товаров личной гигиены утверждена в первом чтении
AP Photo/Rich Pedroncelli

Депутаты Кнессета утвердили в первом чтении реформу, призванную увеличить конкуренцию на рынке косметики и товаров личной гигиены.

Реформа, представленная министерством здравоохранения, облегчает бюрократию и проверки импортируемой продукции минздравом, перекладывая ответственность за продукцию на импортера (при условии, что импортер отвечает критериям минздрава, а товар разрешен к продаже в ЕС, Швейцарии или Великобритании).

Кроме того, требования к продукции в сфере косметики и личной гигиены, производимой в Израиле, приводятся в соответствие со стандартами Европейского союза, с отдельными изменениями.

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