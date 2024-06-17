Налоговое управление повысило прогноз поступлений в Фонд национального благосостояния на $10-20 млрд

Согласно данным Налогового управления, в Фонде национального благосостояния, аккумулирующем поступления налога на сверхдоходы от добычи полезных ископаемых, накопились 5,9 миллиарда шекелей. Налоговые счета на еще 0,9 миллиарда шекелей все еще могут быть оспорены в суде и потому окончательными выплатами не считаются.

Управление также обновило прогноз максимальных поступлений от реализации запасов газа, имеющихся в израильских месторождений, повысив его 45,4-53 миллиардов долларов до 55-72 миллиардов долларов.

Прогноз поступлений в ближайшие десять лет повышен с 9,9-12,1 миллиарда долларов до 17,6-21 миллиарда долларов.

Согласно закону, Фонд управляется отдельно от государственного бюджета, имея независимый статус. Государство сможет использовать прибыль от осуществляемых фондом инвестиций, а также до 3,5% поступлений в год, при этом средства должны идти на социальные проекты.