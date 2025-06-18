Европа планирует полностью отказаться от российского газа к 2028 году

Европейская комиссия подготовила проект решения о полном прекращении закупки природного газа у России, включая сжиженный газ, сообщает Reuters.

Решение предусматривает полный запрет на заключение новых контрактов с 1 января 2026 года. Действующие краткосрочные контракты должны быть аннулированы до июня 2026 года, а долгосрочные контракты – до 1 января 2028 года.

Чтобы обойти вето со стороны пророссийски настроенных Венгрии и Словакии, решение планируется провести в законодательном формате, требующем утверждения квалифицированным большинством членов ЕС и европейским парламентом, а не единогласного утверждения всеми членами ЕС.

Напомним, что с момента вторжения России в Украину доля российского газа на европейском рынке сократилась с 45% до 19%.