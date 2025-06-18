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Экономика

Европа планирует полностью отказаться от российского газа к 2028 году

Россия
Нефть и газ
Европейский Союз
время публикации: 18 июня 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 11:49
Европа планирует полностью отказаться от российского газа к 2028 году
AP Photo/Dmitry Lovetsky

Европейская комиссия подготовила проект решения о полном прекращении закупки природного газа у России, включая сжиженный газ, сообщает Reuters.

Решение предусматривает полный запрет на заключение новых контрактов с 1 января 2026 года. Действующие краткосрочные контракты должны быть аннулированы до июня 2026 года, а долгосрочные контракты – до 1 января 2028 года.

Чтобы обойти вето со стороны пророссийски настроенных Венгрии и Словакии, решение планируется провести в законодательном формате, требующем утверждения квалифицированным большинством членов ЕС и европейским парламентом, а не единогласного утверждения всеми членами ЕС.

Напомним, что с момента вторжения России в Украину доля российского газа на европейском рынке сократилась с 45% до 19%.

Экономика
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