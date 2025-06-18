Израильские хакеры сообщили о взломе иранской криптобиржи Nobitex

Произраильской хакерская группа "Хищный воробей" (Predatory Sparrow, или "Гонджешке дарранде" (фарси) объявила о взломе иранской биржи криптовалют Nobitex.

Хакеры обещали выложить внутреннюю информацию биржи в открытый доступ в течение 24 часов, утверждая, что платформа даже не скрывает своего предназначения служить площадкой для обхода международных санкций.

Согласно поступающим сообщениям, со счетов биржи было украдено 48 миллионов долларов.

Напомним, что накануне хакеры "Хищного воробья" взяли на себя ответственность за парализацию контролируемого КСИР банка "Сепах".