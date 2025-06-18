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Экономика

Кнессет утвердил закон, учитывающий будущее население при расчете зарплат в муниципалитетах

Муниципалитеты
Яадут а-Тора
Законы
время публикации: 18 июня 2025 г., 08:57 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 08:57
Кнессет утвердил закон, учитывающий будущее население при расчете зарплат в муниципалитетах
Yonatan Sindel/Flash90

Депутаты Кнессета 8 голосами при отсутствии проголосовавших против утвердили в итоговом чтении законопроект депутата Яакова Ашера ("Яадут а-Тора"), позволяющий в отдельных населенных пунктах добавить должности заместителей мэра на зарплате и увеличить размер зарплат.

Новый закон, который вступит в силу через 30 дней, меняет порядок подсчета жителей в населенных пунктах, на основании которого устанавливается количество членов муниципального совета, заместителей мэра, а также размер их зарплат.

Если до сих пор при подсчете учитывалось только фактическое население города, то теперь будет учитываться и будущее – к фактическому населению будут добавляться по 2 "виртуальных" жителя за каждую единицу жилья, для которой выдано разрешение на строительство и указ о начале строительных работ (в том числе задним числом за два последних года).

"Виртуальные" жители будут прибавляться к населению при условии, что речь идет не менее, чем о 1000 единиц жилья, и что "виртуальные" жители увеличивают население города не менее, чем на 5%.

Экономика
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