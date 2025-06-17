Суд отклонил иск израильских оборонных компаний против правительства Франции

Суд в Париже отклонил иск израильских оборонных компаний против частичного блокирования израильских павильонов на авиасалоне "Ле Бурже", постановив, что не имеет полномочий вмешиваться в решение французского правительства.

Напомним, что накануне открытия авиасалона часть израильских компаний получила неожиданное требование демонстрировать в своих стендах только оборонительные системы, а не наступательные. Министерство обороны Израиля и компании, которые готовили свои павильоны несколько месяцев, отказались выполнить требование. В ответ в ночь перед открытием выставки организаторы покрыли израильские павильоны черной тканью и поставили вокруг них охранников, чтобы предотвратить просмотр посетителями выставки.

Генеральный директор минобороны генерал-майор запаса Амир Бар-Ам заявил, что "решение французского правительства намеренно стремится нанести ущерб израильским оборонным отраслям", и обвинил Францию в попытке нечестной конкуренции. По словам Бар-Ама, "скандальное французское решение достигнет противоположного результата".

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что политика Франции в отношении Израиля "основана на помощи в защите Израиля, призыве к немедленному прекращению огня в Газе с целью обеспечить освобождение всех заложников, окончание войны в Газе и доставку массовой гуманитарной помощи населению Газы, и что поэтому "Франция не экспортирует в Израиль оружие, которое может быть использовано им в Газе, и не можем согласиться с тем, чтобы продвижение такого оружия происходило на французской земле".