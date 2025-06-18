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Экономика

Форум крановщиков против разрешения командования тылом на работу

Недвижимость
Мин.строительства
время публикации: 18 июня 2025 г., 16:10 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 16:10
Форум крановщиков против разрешения командования тылом на работу
Moshe Shai/FLASH90

Форум операторов башенных кранов выступил против решения Командования тылом разрешить работу крановщиков на строительных объектах при наличии на объекте защитного помещения.

Оператор башенного крана работает на высоте до 200 метров. Только подъем в кабину или спуск из нее занимает от 15 до 30 минут, без учета времени, необходимого для фиксирования крана в безопасной позиции.

Представители форума подчеркивают, что командование тылом включило их в одну группу с другими крановщиками, работающими на гораздо более низких высотах, и в отличие от которых у оператора башенного крана нет никаких шансов добраться до убежища в срок.

Экономика
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