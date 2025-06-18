Форум крановщиков против разрешения командования тылом на работу

Форум операторов башенных кранов выступил против решения Командования тылом разрешить работу крановщиков на строительных объектах при наличии на объекте защитного помещения.

Оператор башенного крана работает на высоте до 200 метров. Только подъем в кабину или спуск из нее занимает от 15 до 30 минут, без учета времени, необходимого для фиксирования крана в безопасной позиции.

Представители форума подчеркивают, что командование тылом включило их в одну группу с другими крановщиками, работающими на гораздо более низких высотах, и в отличие от которых у оператора башенного крана нет никаких шансов добраться до убежища в срок.