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Экономика

Хайфский НПЗ возобновит работу через месяц

Энергия
время публикации: 18 июня 2025 г., 15:34 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 15:34
Хайфский НПЗ возобновит работу через месяц
Фото: А.Завин/NEWSru.co.il

Министр энергетики Эли Коэн сообщил, что Хайфский НПЗ возобновит работу в объеме, удовлетворяющем потребности израильского рынка энергоносителей, в течение месяца.

По словам Коэна, нет необходимости в использовании национальных резервуаров топлива на случай чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что обслуживающая НПЗ электростанция и часть трубопроводов пострадали в результате падения иранской ракеты, убившей также трех сотрудников компании.

Также Коэн заявил, что в четверг, 19 июня, возможно ограниченное возобновление экспорта газа в Египет, столкнувшийся из-за остановки экспорта с кризисом в сфере электроснабжения. Однако экспорт будет осуществляться только в случае, если потребность израильской системы электроснабжения в газе будет покрываться в полном объеме, не требуя сжигания угля или дизельного топлива.

Газовые месторождения "Левиатан" и "Кариш" были остановлены с началом операции "Народ как лев", а месторождение "Тамар" в одиночку не покрывает потребности израильского рынка. Однако в эти дни мощности возобновляемой энергии выдают пиковые показатели за счет погодных условий, высвобождая определенные газовые ресурсы.

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