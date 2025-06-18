x
18 июня 2025
|
последняя новость: 22:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 июня 2025
|
18 июня 2025
|
последняя новость: 22:36
18 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Объем работы общественного транспорта будет увеличен с 35% до 60%

время публикации: 18 июня 2025 г., 22:13 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 22:13
Объем работы общественного транспорта будет увеличен с 35% до 60%
Flash90 Abir Sultan/FLASH90

В связи с решением Командования тылом снять часть ограничений на экономическую деятельность министр транспорта Мири Регев распорядилась увеличить объем работы общественного транспорта.

Начиная с четверга, 19 июня, движение общественного транспорта будет постепенно увеличено с 35% до 60% от полного объема.

С исхода субботы, 21 июня, объем работы общественного транспорта будет выведен практически на обычную мощность.

Израильская железнодорожная компания продолжит работать в режиме чрезвычайной ситуации. Поезда будут ходить с 05:00 до 23:00, за исключением ветки Иерусалим-аэропорт Бен-Гурион-Герцлия, которая будет работать круглосуточно.

Иерусалимский трамвай будет работать с 05:15 до 19:30 с частотой 6-10 минут

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook