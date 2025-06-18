Объем работы общественного транспорта будет увеличен с 35% до 60%

В связи с решением Командования тылом снять часть ограничений на экономическую деятельность министр транспорта Мири Регев распорядилась увеличить объем работы общественного транспорта.

Начиная с четверга, 19 июня, движение общественного транспорта будет постепенно увеличено с 35% до 60% от полного объема.

С исхода субботы, 21 июня, объем работы общественного транспорта будет выведен практически на обычную мощность.

Израильская железнодорожная компания продолжит работать в режиме чрезвычайной ситуации. Поезда будут ходить с 05:00 до 23:00, за исключением ветки Иерусалим-аэропорт Бен-Гурион-Герцлия, которая будет работать круглосуточно.

Иерусалимский трамвай будет работать с 05:15 до 19:30 с частотой 6-10 минут