Несмотря на призывы Трампа ФРС оставил учетную ставку без изменений
время публикации: 18 июня 2025 г., 21:46 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 22:26
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объявил о решении оставить учетную ставку на прежнем уровне 4,25%-4,5% в связи с выросшим уровнем неопределенности из-за торговой войны и обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Таким образом, Пауэлл проигнорировал давление со стороны президента США Дональда Трампа, добивающегося резкого снижения учетной ставки.
В то же время прогноз на два снижения учетной ставки до конца года остался неизменным.