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Экономика

Несмотря на призывы Трампа ФРС оставил учетную ставку без изменений

Финансы
США
время публикации: 18 июня 2025 г., 21:46 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 22:26
Несмотря на призывы Трампа ФРС оставил учетную ставку без изменений.
Tom Williams, Pool via AP, File

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объявил о решении оставить учетную ставку на прежнем уровне 4,25%-4,5% в связи с выросшим уровнем неопределенности из-за торговой войны и обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Таким образом, Пауэлл проигнорировал давление со стороны президента США Дональда Трампа, добивающегося резкого снижения учетной ставки.

В то же время прогноз на два снижения учетной ставки до конца года остался неизменным.

Экономика
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