Несмотря на призывы Трампа ФРС оставил учетную ставку без изменений.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объявил о решении оставить учетную ставку на прежнем уровне 4,25%-4,5% в связи с выросшим уровнем неопределенности из-за торговой войны и обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Таким образом, Пауэлл проигнорировал давление со стороны президента США Дональда Трампа, добивающегося резкого снижения учетной ставки.

В то же время прогноз на два снижения учетной ставки до конца года остался неизменным.