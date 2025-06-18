Курс валют в Израиле 18 июня 2025 года: продолжается укрепление шекеля
время публикации: 18 июня 2025 г., 17:02 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 17:30
Банк Израиля сообщает, что в среду, 18 июня, валютные торги завершились дополнительным снижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.
Курс доллара снизился на 0,143% и составил 3,498 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,666% и составил 4,024 шекеля за €1.
Отметим, что израильский шекель резко укрепился в последние три дня на фоне успехов в войне против Ирана.