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Курс валют в Израиле 18 июня 2025 года: продолжается укрепление шекеля

время публикации: 18 июня 2025 г., 17:02 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 17:30
Курс валют в Израиле 18 июня 2025 года: продолжается укрепление шекеля
Фото NEWSru.co.il

Банк Израиля сообщает, что в среду, 18 июня, валютные торги завершились дополнительным снижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,143% и составил 3,498 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,666% и составил 4,024 шекеля за €1.

Отметим, что израильский шекель резко укрепился в последние три дня на фоне успехов в войне против Ирана.

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