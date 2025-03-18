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18 марта 2025
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последняя новость: 09:44
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Экономика

Госконтролер проверит работу Банка Израиля

Госконтролер
Банк Израиля
время публикации: 18 марта 2025 г., 09:41 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 09:48
Госконтролер проверит работу Банка Израиля
Yonatan Sindel/Flash90

Государственный контролер начал проверку деятельности Банка Израиля в вопросах надзора над рынком ипотечных ссуд.

Проверка будет направлена в первую очередь на ситуацию с кредитами застройщиков, резкий рост масштабов которых вызывает у экономистов опасения в развитии пузыря на рынке недвижимости.

Среди прочего, контролер проверит, достаточно ли строг надзор Банка Израиля за банками, которые предоставляют большую часть кредитов застройщикам. Также будет проводиться проверка работы рынка ипотечных консультантов

Экономика
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