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Экономика

ЕС выделил Сирии и соседям 5,8 млрд евро

Сирия
Европейский Союз
время публикации: 18 марта 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 09:49
ЕС выделил Сирии и соседям 5,8 млрд евро
AP Photo/Virginia Mayo

Европейский союз и его партнеры сообщили о выделении Сирии и соседним странам помощи в размере 5,8 миллиардов евро. 4,2 миллиарда из этой суммы составят гранты, 1,6 миллиардов – кредиты.

"Это позволит поддержать Сирию в критически важный переходный период и удовлетворит серьезные потребности на местах", – сообщила в социальной сети X Верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас.

Через три месяца после свержения режима Башара Асада ситуация в Сирии дестабилизируется. На границе с Ливаном идут столкновения между вооруженными силами новой сирийской администрации и "Хизбаллой", в прибрежных районах идет резня алавитов.

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