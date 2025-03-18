ЕС выделил Сирии и соседям 5,8 млрд евро

Европейский союз и его партнеры сообщили о выделении Сирии и соседним странам помощи в размере 5,8 миллиардов евро. 4,2 миллиарда из этой суммы составят гранты, 1,6 миллиардов – кредиты.

"Это позволит поддержать Сирию в критически важный переходный период и удовлетворит серьезные потребности на местах", – сообщила в социальной сети X Верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас.

Через три месяца после свержения режима Башара Асада ситуация в Сирии дестабилизируется. На границе с Ливаном идут столкновения между вооруженными силами новой сирийской администрации и "Хизбаллой", в прибрежных районах идет резня алавитов.