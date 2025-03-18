Для большинства американцев обучение в Гарварде станет бесплатным

Гарвардский университет объявил, что с 2025/26 учебного года обучение для студентов из семей с годовым доходом менее 200 тысяч долларов в год будет бесплатным.

Это означает, что 86% американских семей не надо будет оплачивать учебу ребенка, если он поступит в Гарвард.

Для студентов из семей с годовым доходом ниже 100 тысяч долларов университет будет также оплачивать проживание, питание и медицинские услуги.

Стоимость года обучения в Гарварде составляет 56,5 тысяч долларов. Общежитие, питание и медицинские услуги обходятся еще в 26,5 тысяч долларов в год.