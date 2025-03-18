Wall Street Journal: Google готов заплатить за израильский Wiz за $30 млрд

Американское экономическое издание Wall Street Journal сообщает, что сделка по покупке израильской стартап-компании Wiz компанией Alphabet снова близка к заключению, но с новым ценником.

Напомним, что в мае 2024 года стартап, разрабатывающий системы кибербезопасности для облачных платформ, объявлял о проведении раунда мобилизации капитала на сумму 1 миллиард долларов, исходя из оценки стоимости компании в 12 миллиардов долларов (с момента своего создания в 2020 году компания мобилизовала у инвесторов 1,9 миллиарда долларов). А уже в июне СМИ сообщили, что Google хотел купить Wiz за 23 миллиарда долларов, однако уже через 10 дней стороны объявили, что переговоры по сделке прекращены. Официальной причиной названы опасения по поводу блокирования сделки со стороны регуляторов, однако телеканал CNBC сообщал, что причиной провала сделки стал именно отказ руководства Wiz, решившего придерживаться изначального плана по мобилизации капитала путем первичной эмиссии акций.

Согласно WSJ, на сей раз материнская компания Google, отстающая от Microsoft и Amazon в сфере систем защиты своих облачных технологий, готова заплатить за Wiz 30 миллиардов долларов.

В случае реализации сделки Израиль получит несколько миллиардов долларов налоговых выплат. Wiz – молодой стартап, созданный в 2020 году, и проведший лишь несколько раундов мобилизации капитала. Значительная часть акций (по оценкам экспертов – около 40%) все еще принадлежат четырем основателям – Асафу Рапапорту, Ами Лотваку, Инону Костике и Рои Резнику. Все четверо являются налоговыми резидентами Израиля и именно они заплатят большую часть налога на прибыль, поскольку акции принадлежали им изначально. Другие налоговые резиденты Израиля, будь то получившие опционы работники или купившие акции в рамках раундов мобилизации капитала инвесторы, заплатят тот же налог за вычетом расходов на покупку акций. Лица и компании, не являющиеся налоговыми резидентами Израиля, налог с этой сделки в Израиле платить не будут.

Однако следует учитывать, что опасения по поводу вмешательства американских и европейских антимонопольных регуляторов имеют под собой основания. В Вашингтоне и Брюсселе в последние годы тщательно следят за значительными сделками по слиянию и поглощению, осуществляемыми технологическими гигантами.