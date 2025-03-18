Опрос "Геокартографии": 92% израильских хайтекистов сократили расходы

Согласно опросу, проведенному компанией "Геокартография" по заказу клиентского клуба "Хевер" среди работников израильской отрасли высоких технологий, 92% хайтекистов сообщили о сокращении расходов в 2024 году.

50% респондентов сообщили, что отказались от поездки за границу по финансовым соображениям, столько же рассматривают возможность взять дополнительную работу, 21% думают о выводе денег из сберегательных программ.

86% участников опроса сообщили, что дороговизна повлияла на качество их жизни, сообщает ynet.