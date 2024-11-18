Банки "Апоалим" и "Дисконт" отчитались о прибылях и сообщили об обратном выкупе акций

Израильские банки начали публиковать финансовые отчеты за третий квартал 2024 года. Банки "Апоалим" и "Дисконт" сообщили, что намерены направить часть прибыли на обратный выкуп собственных акций.

Банк "Апоалим" отчитался о прибыли в размере 1,9 миллиарда шекелей, что на 11% больше, чем в третьем квартале прошлого года.

Прибыль банка с начала 2024 года составила 6,1 миллиарда шекелей.

Банк сообщил о выплате дивидендов в размере 512 миллионов шекелей. Еще 250 миллионов шекелей будут направлены на обратный выкуп.

Прибыль банка "Дисконт" в третьем квартале составила 1,14 миллиарда шекелей, что на 39,2% больше, чем год назад.

Банк выплатит 341 миллион шекелей дивидендов и потратит 114 миллионов шекелей на обратный выкуп.