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Экономика

Американская страховая компания Elevance Health закрывает свой центр в Израиле

Рынок труда
Финтек
время публикации: 18 ноября 2024 г., 08:42 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 08:42
Американская страховая компания Elevance Health закрывает свой центр в Израиле
AP Photo/Michael Conroy

Крупная американская страхования компания Elevance Health объявила о решении закрыть свой технологический центр в Израиле, занимавшийся разработкой цифровых решений в сфере искусственного интеллекта для обработки медицинской информации.

Израильский технологический центр компании также отвечал за поиск и интеграцию решений, разрабатываемых израильскими стартапами.

Штат центра составляет около 40 человек.

Экономика
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