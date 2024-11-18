Американская страховая компания Elevance Health закрывает свой центр в Израиле
время публикации: 18 ноября 2024 г., 08:42 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 08:42
Крупная американская страхования компания Elevance Health объявила о решении закрыть свой технологический центр в Израиле, занимавшийся разработкой цифровых решений в сфере искусственного интеллекта для обработки медицинской информации.
Израильский технологический центр компании также отвечал за поиск и интеграцию решений, разрабатываемых израильскими стартапами.
Штат центра составляет около 40 человек.