Американская страховая компания Elevance Health закрывает свой центр в Израиле

Крупная американская страхования компания Elevance Health объявила о решении закрыть свой технологический центр в Израиле, занимавшийся разработкой цифровых решений в сфере искусственного интеллекта для обработки медицинской информации.

Израильский технологический центр компании также отвечал за поиск и интеграцию решений, разрабатываемых израильскими стартапами.

Штат центра составляет около 40 человек.