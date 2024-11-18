The Marker: "Гистадрут" согласился на сокращение зарплат в общественном секторе

Подписание официального договора между Всеобщей федерацией профсоюзов и министерством финансов планируется в ближайшие дни, однако отдельные его подробности публикуются уже сейчас.

Как сообщает The Marker, "Гистадрут" дал согласие на фронтальное сокращение зарплат в общественном секторе, включая госслужащих, муниципальных работников, учителей, медицинских работников, силовые структуры и государственные компании.

С 1 декабря 2024 года до 31 декабря 2025 года сокращение базовой зарплаты составит 2,29%, а с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года – 1,2%. Социальные отчисления будут осуществляться от полной зарплаты, без учета сокращения.

В структурах, в которых коллективным трудовым соглашением в этот период предусмотрено повышение зарплат, сокращение будет идти за счет этого повышения.

Поскольку "Гистадрут" выступает в договоре в качестве представительской организации всего общественного сектора, сокращение будет действовать и в структурах, объединенных в других профсоюзных организациях, включая профсоюз учителей, профсоюз врачей, Национальную федерацию профсоюзов ("Гистадрут Леумит") и т.д.

Напомним, что ранее портал ynet сообщал, что "Гистадрут" добился того, что у работников будет вычтена стоимость одного дня оздоровительных выплат, а не двух, как предполагалось ранее. Кроме того, было отменено решение о повышении пенсионных отчислений работников с бюджетной пенсией с 2% до 7% от зарплаты.