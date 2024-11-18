Ynet: "Гистадрут" добился значительных уступок от минфина

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") продолжает вести переговоры с министерством финансов по пакету мер по консолидации государственного бюджета на 2025 год, которые касаются интересов работников.

Как сообщает портал ynet, "Гистадрут" добился на переговорах значительных уступок. Так, у работников будет удержана стоимость одного дня оздоровительных выплат, а не двух дней, как предполагалось ранее. Вместе с тем, размер оздоровительных не будет проиндексирован.

Кроме того, минфин отказался от повышения пенсионных отчислений госслужащих, получающих бюджетную пенсию, с 2% до 7% от зарплаты.

Расширение налоговой льготы на пенсионные отчисления не отменено, а отложено на один год.

Кроме того, госслужащие, за исключением учителей, врачей и работников вузов, получат по четыре дополнительных выходных в 2025 и 2026 годах.