Австралия и ОАЭ договорились о свободной торговле

Правительство Австралии объявило об успешном завершении переговоров по соглашению о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами, являющимися крупнейшим торговым партнером Австралии на Ближнем Востоке.

Согласно сообщению, в рамках соглашения будут сняты пошлины на 99% австралийских продуктов. Основные статьи экспорта Австралии в ОАЭ включают мясо, молочные продукты, семена масличных культур, морепродукты, сталь, орехи, мед, уголь, нут и чечевицу.

ОАЭ являются крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Австралии на Ближнем Востоке: объем двусторонней торговли в прошлом году составил 6,6 миллиарда долларов США, а объем двусторонних инвестиций достиг 13,7 миллиарда долларов США.