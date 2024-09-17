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Экономика

Институт "Брейгель": "ЕС должен брать пример с Израиля и вкладываться в ПРО"

время публикации: 17 сентября 2024 г., 22:45 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 22:45
Институт "Брейгель": "ЕС должен брать пример с Израиля и вкладываться в ПРО"
AP Photo/Michal Dyjuk

Базирующийся в Бельгии институт "Брейгель", специализирующийся на исследованиях в области мировой экономики, опубликовал отчет, в котором рекомендовал Европейскому союзу последовать примеру Израиля и вложиться в создание систем противовоздушной и противоракетной обороны.

"Европа уязвима для воздушных атак со стороны государственных и негосударственных субъектов. Россия существенно увеличила производство гиперзвуковых ракет, ракет и беспилотников, в то время как возможности европейской противовоздушной обороны остаются неравномерными, с незначительным улучшением покрытия в последние годы", - говорится в отчете.

При этом авторы отчета подчеркивают, что ни одна страна ЕС не сможет обеспечить защиту своими силами, и ее следует рассматривать как "европейское общественное благо", которое должно финансироваться совместными усилиями стран-членов союза.

Институт предлагает ЕС для финансирования проекта выпустить общеевропейские облигации, как это было сделано для восстановления после пандемии коронавируса.

"Совместный выпуск долговых обязательств не подразумевает изменения структуры командования противовоздушной обороной, предусмотренной НАТО и Инициативой европейского небесного щита, но повлияет на процессы закупок. Дополнительный долг ЕС будет способствовать развитию европейских промышленных мощностей в области противовоздушной обороны, даже если в краткосрочной перспективе некоторые средства будут использованы для покупки систем у США".

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