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Экономика

В августе в Израиле было свыше 136 тысяч вакансий, вырос спрос на офисных работников

время публикации: 18 сентября 2024 г., 16:35 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 16:52
В августе в Израиле было свыше 136 тысяч вакансий, вырос спрос на офисных работников
Miriam Alster/FLASH90

Центральное статистическое бюро опубликовало данные о количестве свободных ставок с июня по август текущего года. В соответствии с отчетом ЦСБ, в августе количество вакантных рабочих мест составило 136664, что на 2,3% меньше, чем в июле текущего года (139835 ставок).

В последние три месяца (с июня по август 2024 года включительно) количество вакансий торговых работников (включая продавцов, торговых агентов, помощников продавцов) составило в августе 11195, что на 1% больше, чем с мая по июль. Количество ставок официантов и барменов, напротив, снизилось на 3% и составило 7551.

Количество вакансий разработчиков программного обеспечения осталось неизменным – 5781 свободная ставка. 8575 свободных ставок предназначались для работников кухни и уборщиков учреждений общественного питания и домашних хозяйств.

На 9% снизилось количество вакансий в телемаркетинге, на 3% меньше свободных рабочих мест стало в сфере ухода за пожилыми людьми. Количество вакансий офисных работников составило 2751, увеличившись на 14%. Для инженеров и техников в отчетный период было 3423 вакансии, и для сетевых техников – 363 вакансии.

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