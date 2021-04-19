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NEWSru.co.il :: Экономика19 апреля 2021 г., 07:17

Израильский парадокс: рекордное количество свободных ставок при высокой безработице

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Израильский парадокс: рекордное количество свободных ставок при высокой безработице

Согласно данным центрального статистического бюро, в марте 2021 года количество свободных ставок в Израиле выросло на 69% по сравнению с февралем и составило было 112,5 тысяч рабочих мест. Это рекордный показатель с 2009 года, когда ЦСБ начало отслеживать этот параметр.

До сих пор самым высоким показателем были 106,5 тысяч свободных ставок в мае 2017 года, однако тогда уровень безработицы составлял около 4%, а не находился в районе 10%.

В последний предкризисный месяц, в январе 2020 года, в Израиле было 102 тысячи свободных ставок при уровне безработицы около 3,5%.


Больше всего свободных ставок образовалось в сферах туризма, общественного питания, отдыха и развлечений, торговли, то есть там, где зарплата ненамного превышает пособие по безработице, и где традиционно занято много молодежи, рассматривающей такую работу как временную.

Поскольку в середине марта уровень безработицы опустился ниже 10% (9,8%), уже в мае пособия по безработице должны быть снижены на 10%, а в июле автоматическая выплата пособий должна быть прекращена.

На текущий момент министерство финансов, ведомство национального страхования, служба трудоустройства, представители работодателей и профсоюзов спорят о формате продления выплат. При этом реальный уровень безработицы по состоянию на середину апреля до сих пор не опубликован, и стороны оперируют данными месячной давности, то есть периода самого начала снятия ограничительных мер.

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