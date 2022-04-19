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NEWSru.co.il :: Экономика19 апреля 2022 г., 08:06

Всемирный банк резко снизил прогноз на темпы роста глобальной экономики

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Всемирный банк резко снизил прогноз на темпы роста глобальной экономики

Всемирный банк опубликовал новый прогноз по развитию глобальной экономики, снизив прогноз темпов роста на 2022 год с 4,1% до 3,2%.

Основной причиной замедления роста глобального ВВП станет снижение на 4,2% ВВП Европы и Центральной Азии из-за последствий вторжения России в Украину, а также резкий рост мировых цен на сырьевую продукцию, также являющийся следствием российской интервенции.

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