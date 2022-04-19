Замдиректора отделения банка "Дисконт" сообщал любовнице данные о счете ее бывшего мужа

Клиент банка "Дисконт" подал в мировой суд Хадеры иск против банка "Дисконт" на сумму 250 тысяч шекелей в связи с нарушением его права на частную жизнь.

Согласно иску, заместитель директора отделения банка "Дисконт" сообщал бывшей жене истца, с которой находился в интимных отношениях, информацию о банковском счете истца.

Как сообщает "Глобс", адвокаты банка "Дисконт" утверждают в суде, что истец не имел права обращаться в суд, поскольку получил значительные льготы в обмен на отказ от претензий. Истец, в свою очередь, настаивает, что не был осведомлен, что полученные им льготы ограничивают его возможность обратиться в суд.