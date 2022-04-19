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NEWSru.co.il :: Экономика19 апреля 2022 г., 09:25

Замдиректора отделения банка "Дисконт" сообщал любовнице данные о счете ее бывшего мужа

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Клиент банка "Дисконт" подал в мировой суд Хадеры иск против банка "Дисконт" на сумму 250 тысяч шекелей в связи с нарушением его права на частную жизнь.


Согласно иску, заместитель директора отделения банка "Дисконт" сообщал бывшей жене истца, с которой находился в интимных отношениях, информацию о банковском счете истца.

Как сообщает "Глобс", адвокаты банка "Дисконт" утверждают в суде, что истец не имел права обращаться в суд, поскольку получил значительные льготы в обмен на отказ от претензий. Истец, в свою очередь, настаивает, что не был осведомлен, что полученные им льготы ограничивают его возможность обратиться в суд.

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