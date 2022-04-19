Производитель косметики и бытовой химии Henkel уходит из России

Во вторник, 19 апреля, германский производитель косметики и бытовой химии Henkel объявил о решении выйти из бизнеса в России из-за войны, которую РФ ведет против Украины.

В настоящее время ведется подготовка к исполнению этого решения. Пока компания не берется оценить влияние этого решения на свое финансовое положение, отмечает российское агентство "Интерфакс".

Сообщается, что на данном этапе (до окончательного ухода из России) примерно 2500 сотрудников компании в РФ продолжать получать зарплату.

"Henkel осуждает войну России против Украины и насилие в отношении невинных мирных людей. Приоритет для нас – продолжать делать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине", – сказал CEO Henkel Карстен Кнобель (цитируется по публикации агентства "Интерфакс-Украина").

4 марта Henkel объявил, что прекращает новые инвестиции в России, прекращает рекламные кампании в государственных медиа и всю спонсорскую активность.

5 марта компания уточнила, что продолжает производственную и операционную деятельность на российском рынке, "чтобы обеспечить потребителей товарами первой необходимости – в особенности продуктами хозяйственной и личной гигиены".

4 апреля председатель наблюдательного совета компании Симона Бажель-Тра на годовом собрании акционеров сказала, что Henkel пока не уходит из России, но внимательно следит за развитием событий.

Henkel объединяет подразделения Adhesive Technologies (клеи и технологии), Laundry & Home Care (чистящие и моющие средства) и Beauty Care (косметика). В портфель брендов входят марки Persil, Bref, Pril, "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи "Момент", Loctite и другие.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Хенкель Рус" по РСБУ в 2021 году выросла на 13,1%, до 95,14 млрд рублей. Чистая прибыль составила 7,48 млрд рублей против 7,84 млрд рублей годом ранее. В прошлом году компания направила на выплату дивидендов и другие платежи по распределению прибыли в пользу собственников 5,6 млрд рублей (6,65 млрд рублей в 2020 году).