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NEWSru.co.il :: Экономика19 апреля 2022 г., 10:09

Израиль вложит $18 млн долларов в консорциум компаний и лабораторий по выращиванию мяса в пробирке

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Израиль вложит $18 млн долларов в консорциум компаний и лабораторий по выращиванию мяса в пробирке

Управление инноваций в министерстве науки и технологии Израиля объявило о вложении 18 миллионов долларов в течение трех лет в консорциум из 14 компаний и 10 научных лабораторий, занимающихся выращиванием мяса в пробирке.

Целью консорциума, возглавляемого Израильским институтом качественной еды и компанией "Тнува", является повышение эффективности и снижение стоимости методов выращивания мяса, а также тестирование возможностей перехода к промышленному производству.

Израиль является одним из лидеров в сфере культивирования мяса в лабораторных условиях. В 2021 году израильские компании этого сектора мобилизовали у инвесторов 507 миллионов долларов.


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