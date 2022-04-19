Израиль вложит $18 млн долларов в консорциум компаний и лабораторий по выращиванию мяса в пробирке

Управление инноваций в министерстве науки и технологии Израиля объявило о вложении 18 миллионов долларов в течение трех лет в консорциум из 14 компаний и 10 научных лабораторий, занимающихся выращиванием мяса в пробирке.

Целью консорциума, возглавляемого Израильским институтом качественной еды и компанией "Тнува", является повышение эффективности и снижение стоимости методов выращивания мяса, а также тестирование возможностей перехода к промышленному производству.

Израиль является одним из лидеров в сфере культивирования мяса в лабораторных условиях. В 2021 году израильские компании этого сектора мобилизовали у инвесторов 507 миллионов долларов.