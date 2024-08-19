Банк Израиля подключил три новых финансовых структуры к национальной платежной инфраструктуре

Банк Израиля объявил о подключении систем трех внебанковских финансовых структур к кнациональной платежной инфраструктуре в рамках политики усиления конкуренции, улучшения качества услуг и снижения зависимости от банковской системы.

Доступ к клиринговым системам и системам моментальных переводов ЗАХАВ, МАСАВ и ШВА получили следующие структуры:

Компания денежных переводов Grow Payments Ltd

Компания денежных переводов Global Remit

Кредитный кооператив "Офек"