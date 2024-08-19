Lufthansa продлевает отмену полетов в Израиль до 26 августа

Авиакомпания Lufthansa, ранее отменившая полеты в Израиль до 21 августа, объявила о продлении отмены до 26 августа в связи с ситуацией в сфере безопасности в регионе.

Также продлена отмена рейсов в Бейрут и Тегеран.

Напомним, что в группу Lufthansa, помимо самой германской авиакомпании, также входят Brussels Airlines, Swiss Air, Austrian Airlines и Eurowings.