Страховые компании вернут держателям старых полисов с пенсионной составляющей 600 млн шекелей

Окружной суд Центрального округа утвердил компромиссное соглашение, в рамках которого семь израильских страховых компаний – "Клаль", "Мигдаль", "Харэль", "Менора Мивтахим", "Феникс", "Аялон" и "Ахшара – выплатят держателям старых страховых полисов с пенсионной составляющей ("Битуах Менаалим") компенсацию за неправильное взимание комиссионных.

Речь идет о серии групповых исков, поданных против компаний в 2010-2012 годах, и объединенных в одно дело. В 2015 году страховые компании уже достигли компромисса, в рамках которого должны были выплатить клиентам 100 миллионов шекелей, однако судья Офер Гроскопф отказался утверждать его, постановив, что речь идет о несправедливом компромиссе, который, кроме всего прочего, не станет фактором сдерживания от повторения подобных правонарушений.

В итоге после еще 9 лет судебных разбирательств и переговоров стороны представили суду новый компромисс, который судья Михаль Надав утвердила, внеся в него важное изменение. Согласно решению судьи Надав, компании должны будут выплатить клиентам компенсацию не только с привязкой к индексу цен и с процентами за прошедшие годы, но и отдать им 90% прибыли, полученной за счет незаконно взимавшихся сумм.

В общей сложности 7 компаний выплатят клиентам, оформившим "Битуах Менаалим" до 2003 года, 600 миллионов шекелей. Кроме того, они получат скидку при взимании комиссионных в будущем.