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Экономика

1 января вода в Израиле подорожает на 2%

Цены
Тарифы
время публикации: 19 декабря 2024 г., 21:27 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 21:27
1 января вода в Израиле подорожает на 2%
Yossi Zamir/FLASH90

По согласованию между министром энергетики Эли Коэном и управлением водных ресурсов, 1 января 2025 года тарифы на воду для домохозяйств вырастут на 2%, а не на 3,4%, как планировалось ранее.

Причина повышения тарифов – рост стоимость опреснения воды и очистки сточных вод, а также необходимость дополнительных инвестиций в развитие водного хозяйства в свете роста населения.

Нижний тариф составит 7 шекелей и 4,6 агорот, а верхний тариф – 12 шекелей и 93,2 агоры.

Смягчение подорожания стало возможным за счет сокращения объема инвестиций в строительство новых водоочистных комбинатов.

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