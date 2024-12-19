1 января вода в Израиле подорожает на 2%
время публикации: 19 декабря 2024 г., 21:27 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 21:27
По согласованию между министром энергетики Эли Коэном и управлением водных ресурсов, 1 января 2025 года тарифы на воду для домохозяйств вырастут на 2%, а не на 3,4%, как планировалось ранее.
Причина повышения тарифов – рост стоимость опреснения воды и очистки сточных вод, а также необходимость дополнительных инвестиций в развитие водного хозяйства в свете роста населения.
Нижний тариф составит 7 шекелей и 4,6 агорот, а верхний тариф – 12 шекелей и 93,2 агоры.
Смягчение подорожания стало возможным за счет сокращения объема инвестиций в строительство новых водоочистных комбинатов.