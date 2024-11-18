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Экономика

Предварительный прогноз: в январе вода в Израиле подорожает на 3,4%

Потребление
Тарифы
время публикации: 18 ноября 2024 г., 18:43 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 18:43

Согласно предварительной оценке Управления водных ресурсов, в январе 2025 года тариф на воду для домашних хозяйств вырастет на 3,4%. Для семьи из четырех человек это означает увеличения счета за воду на 5 шекелей в месяц в среднем.

Причина подорожания – инфляция и необходимость в увеличении инвестиций в водное хозяйство страны.

На текущий момент нижний тариф составляет 6,91 шекеля за кубометр, верхний тариф – 12,68 шекеля за кубометр.

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Опубликовано для слушаний повышение цен на воду на 1,6%