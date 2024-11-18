Предварительный прогноз: в январе вода в Израиле подорожает на 3,4%

Согласно предварительной оценке Управления водных ресурсов, в январе 2025 года тариф на воду для домашних хозяйств вырастет на 3,4%. Для семьи из четырех человек это означает увеличения счета за воду на 5 шекелей в месяц в среднем.

Причина подорожания – инфляция и необходимость в увеличении инвестиций в водное хозяйство страны.

На текущий момент нижний тариф составляет 6,91 шекеля за кубометр, верхний тариф – 12,68 шекеля за кубометр.