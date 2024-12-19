Полиция и ШАБАС объявили о повышении зарплат без согласия минфина

Генеральный инспектор полиции Дани Леви и директор Службы тюрем Коби Яакоби объявили о дополнительных выплатах значительной части сотрудников обеих структур за период с октября 2023 года по январь 2024 года.

Стоимость "военной надбавки" – 240 миллионов шекелей. При этом надбавка не согласована с министерством финансов. Юридическая служба министерства внутренней безопасности оправдывает надбавку решением правительства от 1979 года, которое обязывало предоставлять сотрудникам полиции и ШАБАСа те же льготы и надбавки, что и кадровым военным. ЦАХАЛ с начала войны также односторонним решением повысил категорию риска службы многим кадровым военным, тем самым увеличив их зарплаты.

В министерстве финансов требуют признать решение незаконным и отменить его. При этом в минфине указывают на решение правительства от 2012 года, согласно которому нельзя сравнивать уровни риска деятельности между армией и полицией из-за отличий в характере деятельности.

Следует отметить, что в последние дни нарастает конфликт между министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и министром финансов Бецалелем Смотричем. Бен-Гвир требует увеличения бюджета своего министерства на 20 миллиардов шекелей.