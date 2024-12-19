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Экономика

В Ашдоде повышают стоимость парковки

Автомобили
Ашдод
время публикации: 19 декабря 2024 г., 09:37 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 09:37
В Ашдоде повышают стоимость парковки
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Мэрия Ашдода объявила о повышении стоимости парковки с 1 января 2025 года с 4,2 шекеля в час до 6,4 шекеля в час для гостей города.

Жители города будут платить половину этой суммы, то есть 3,2 шекеля в час вместо 2,1 шекеля.

Вместе с тем, жители города продолжат получать первый час парковки бесплатно, а пожилые жители по-прежнему будут полностью освобождены от платы за парковку.

Также бесплатной для жителей города останется парковка возле городских пляжей.

Экономика
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