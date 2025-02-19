Кнессет обсуждает законопроект о порядке начисления зарплат сверхсрочников

Комиссия Кнессета по труду и социальному обеспечению утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект, согласно которому зарплата военнослужащих на сверхсрочной службе будет насчитываться так же, как оплата службы резервистов.

Закон вступит в силу ретроактивно, начиная с 7 октября 2023 года, а выплаты начнутся с июня 2025 года.

Выплаты будут осуществляться автоматически, нет необходимости обращаться в Институт национального страхования ("Битуах леуми").