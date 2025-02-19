Кнессет обсуждает законопроект о порядке начисления зарплат сверхсрочников
время публикации: 19 февраля 2025 г., 13:53 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 14:08
Комиссия Кнессета по труду и социальному обеспечению утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект, согласно которому зарплата военнослужащих на сверхсрочной службе будет насчитываться так же, как оплата службы резервистов.
Закон вступит в силу ретроактивно, начиная с 7 октября 2023 года, а выплаты начнутся с июня 2025 года.
Выплаты будут осуществляться автоматически, нет необходимости обращаться в Институт национального страхования ("Битуах леуми").