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Экономика

Кнессет обсуждает законопроект о порядке начисления зарплат сверхсрочников

ЦАХАЛ
время публикации: 19 февраля 2025 г., 13:53 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 14:08
Кнессет обсуждает законопроект о порядке начисления зарплат сверхсрочников
Michael Giladi/Flash90

Комиссия Кнессета по труду и социальному обеспечению утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект, согласно которому зарплата военнослужащих на сверхсрочной службе будет насчитываться так же, как оплата службы резервистов.

Закон вступит в силу ретроактивно, начиная с 7 октября 2023 года, а выплаты начнутся с июня 2025 года.

Выплаты будут осуществляться автоматически, нет необходимости обращаться в Институт национального страхования ("Битуах леуми").

Экономика
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