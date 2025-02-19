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Экономика

Форум "Коэлет" вернули в список получателей налоговых льгот: обвинения не подтвердились

Кнессет
Налоги
Благотворительность
время публикации: 19 февраля 2025 г., 13:49 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 13:49
Форум "Коэлет" вернули в список получателей налоговых льгот: обвинения не подтвердились
Miriam Alster/FLASH90

Налоговое управление после проверки деятельности некоммерческой организации Форум "Коэлет" вернуло НКО в список организаций, освобожденных от налогов. Форум "Коэлет" лишился налоговых льгот после обращения в финансовую комиссию депутатов, представляющих левый спектр израильского парламента, которые обвинили "Коэлет" в политизации.

Как отмечает "Исраэль а-Йом", инициатором борьбы против "Коэлет" в финансовой комиссии был депутат Владимир белиак из "Еш Атид", а депутат Амит А-Леви из "Ликуда" настаивал, что отказывать форуму "Коэлет" в налоговых льготах в то время как другие организации, включая имеющие открытые связи с политическими партиями, получают одобрение, недопустимо.

После тщательного изучения вопроса Налоговое управление решило вернуть Форум "Коэлет" в список получателей налоговых льгот на основании 46 статьи (возврат подоходного налога с пожертвований). После того, как финансовая комиссия Кнессета утвердит это решение, частные лица и организации, которые жертвуют средства на деятельность Форума "Коэлет", вновь смогут оформить возврат подоходного налога на пожертвованную сумму.

Экономика
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