Суд отклонил иск строительной компании против министерства обороны

Мировой суд в Беэр-Шеве отклонил иск на сумму два миллиона шекелей, поданный компанией "Арамат меандесим вэ-кабланим" против министерства обороны и компании "Дензио биньян вэ-питуах".

Суд отклонил утверждение истцов о том, что министерство обороны незаконным путем пыталось лишить компанию права на строительство на военной базе "Зиким".

Истцы утверждали, что действия министерства обороны причинили компании существенный ущерб.

Суд постановил, что истцы должны выплатить ответчикам судебные издержки в размере 100 тысяч шекелей.

Истцы утверждали, что выполняли основные работы в рамках проекта, несмотря на то, что формально находились в статусе субподрядчика. В ходе выполнения работ министерство обороны потребовало вернуть управление проекта основному подрядчику, что, по утверждению истцов, нанесло им большой ущерб.

Суд постановил, что у иска нет оснований, так как изначально у министерства обороны не было договора с истцами, а следовательно у них нет никаких обязательств по отношению к компании, подавшей иск.