Зеленский: война против РФ стоила Украине $320 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве в среду, 19 февраля, сообщил, что Украиной на ведение войны против РФ было потрачено $320 млрд.

"Нам война стоила 320 миллиардов. 120 миллиардов – это мы, народ Украины, налогоплательщики. 200 миллиардов – это Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз. Мы говорим об оружии, это пакет оружия – 320 миллиардов. Всего Соединенные Штаты Америки дали нам на сегодня около 60 миллиардов, и мы получили еще плюс 31,5 миллиарда. 67 миллиардов оружия и 31,5 миллиарда – это прямая финансовая помощь в бюджет", – заявил Зеленский.