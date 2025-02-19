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Экономика

Зеленский: война против РФ стоила Украине $320 млрд

время публикации: 19 февраля 2025 г., 13:43 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 13:53
Зеленский: война против РФ стоила Украине $320 млрд
Tetiana Dzhafarova/Pool Photo via AP

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве в среду, 19 февраля, сообщил, что Украиной на ведение войны против РФ было потрачено $320 млрд.

"Нам война стоила 320 миллиардов. 120 миллиардов – это мы, народ Украины, налогоплательщики. 200 миллиардов – это Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз. Мы говорим об оружии, это пакет оружия – 320 миллиардов. Всего Соединенные Штаты Америки дали нам на сегодня около 60 миллиардов, и мы получили еще плюс 31,5 миллиарда. 67 миллиардов оружия и 31,5 миллиарда – это прямая финансовая помощь в бюджет", – заявил Зеленский.

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