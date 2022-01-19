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NEWSru.co.il :: Экономика19 января 2022 г., 08:00

Асимптоматичным носителям COVID-19 на жизнеобеспечивающих должностях разрешили выходить на работу

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Асимптоматичным носителям COVID-19 на жизнеобеспечивающих должностях разрешили выходить на работу

Министерство здравоохранения, национальное управление чрезвычайных ситуаций и объединение промышленников достигли соглашения, в рамках которого с сегодняшнего дня асимптоматичные носители COVID-19 смогут выходить на работу.

Разрешение будет предоставляться работникам, должность которых определена как жизнеобеспечивающая. При этом работник должен иметь возможность добраться до места работы и работать без контакта с другими людьми. По мере возможности, такому работнику будет выделена отдельная кабинка в туалете. В начале и в конце рабочего дня его рабочее место должно стерилизоваться, а перерыв он должен проводить на открытом воздухе.

Решение призвано ослабить давление на промышленные предприятия, на которых в последние дни ощущается острая нехватка кадров из-за большого количества находящихся на карантине.


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