ЦСБ: в Израиле 141 тысяча свободных вакансий, в том числе 13 тысяч программистов

Согласно данным Центрального статистического бюро, в декабре 2021 года в стране была 141 тысяча свободных вакансий, или 4,91% от общего числа вакансий.

Число свободных вакансий остается стабильно около 140 тысяч, несмотря на существенное снижение уровня безработицы в последние месяцы 2021 года.

Больше половины свободных вакансий приходятся на Тель-Авивский (43000) и Центральный (35100) округа. Во всех остальных округах имеется в наличии около 11,5-12,5 тысяч вакансий в каждом.

42 тысячи свободных вакансий – в маленьких предприятиях до 10 работников, 17 тысяч – в предприятиях, в которых 10-49 работников, 47 тысяч – в предприятиях с 50-99 работниками, 34 тысячи – в предприятиях со 100 работниками и более.

В стране не хватает 17 тысяч инженеров, в том числе – 13 тысяч инженеров-программистов. Также не хватает более 10000 агентов продаж, такого же количества официантов, 6 тысяч уборщиков и мойщиков посуды, 5 тысяч работников в телефонные продажи, столько же работников по патронажному уходу, 4 тысячи водителей грузовиков и автобусов, столько же техников и младших инженеров, а также поваров, 3 тысячи слесарей, сварщиков, плиточников и представителей других строительных специальностей.