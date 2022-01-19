США отозвали поддержку газопровода EastMed между Израилем и Грецией

Высокопоставленные чиновники государственного департамента США уведомили израильский МИД об отзыве американской поддержки проекта по строительству газопровода EatsMed, который должен соединить израильские и кипрские газовые месторождения с Грецией, а оттуда – с Западной Европой, сообщает Jerusalem Post.

Ранее такое же неофициальное уведомление получил МИД Греции. Согласно сообщениям в греческих СМИ, американская сторона поставила под сомнение экономическую целесообразность проекта и подняла вопрос о его влиянии на экологию.

Напомним, что газопровод EastMed протяженностью 1900 километров, из которых 1300 километров под водой, получил статус приоритетного инфраструктурного проекта Европейского союза.

Весной 2021 года израильская государственная газотранспортная компания "Натгаз" и греческая компания IGI-Poseidon подписали дополнение к соглашению о прокладке газопровода EastMed, расширяющее его и оговаривающее сроки продвижения.

В рамках документа стороны согласовали подключение газопровода не только к израильским месторождениям в Средиземном море, но и к газотранспортным системам на израильском побережье.

Также было согласовано, что стороны приложат максимальные усилия для завершения предварительной подготовки (планирование и получение лицензий) в течение ближайших 24 месяцев.

Посольство США в Израиле заявило, что Америка продолжает поддерживать обеспечение энергетической безопасности Восточного Средиземноморья, включая проект прокладки подводного электрического кабеля EuroAsia между Израилем, Кипром и Грецией.

Посольство США в Афинах выпустило схожее коммюнике, подчеркнув, что Вашингтон продолжает поддерживать реализацию механизма 3+1 (сотрудничество США с Израилем, Грецией и Кипром).