Либерман и Трупер договорились о пакете помощи деятелям культуры и искусства

Министр финансов Авигдор Либерман и министр культуры и спорта Хили Трупер согласовали пакет помощи деятелям и коллективам в сфере культуры и искусства в январе-феврале 2022 года.

В рамках пакета 28 миллионов шекелей будут выделены учреждениям культуры для выплаты зарплат наемным работникам и оплаты самозанятым работникам за отмененные концерты, спектакли и т.д.

10 миллионов шекелей будут выделены на помощь деятелям, работающим в рамках национальной корзины культуры и искусства, за которую отвечает министерство просвещения вместе с органами местной власти.

50 миллионов шекелей будут перечислены органам местной власти по всей стране для проведения культурных мероприятий.

На 6 миллионов шекелей будет увеличен бюджет фонда помощи деятелям искусства, оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации.